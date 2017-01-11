Сценарий для серии ютуб-сериала

Требуется сценарий для первой серии сериала на Ютуб. Идея: эволюция одного менеджера. Драма, но без особых переживаний и подражаний. Жизненное приключение, чередующееся с размеренной тягомотиной.

Для начала нужен сценарий для первой серии. Хронометраж: 15 минут. Идея для первой серии уже есть, нужно будет её расписать, проработать и развить. Поправки и направление буду давать также, как при обычном копирайте, но по сути нужно будет написать рассказ на 15 страниц редкого текста с сухим описанием под моим руководством.

Обязательно посмотрите в интернете пример сценариев к фильмам, и что это такое: http://www.cinemotionlab.com/novosti/04145-scenarii_pilotov_serialov_sezona_20162017/ . Это только пример оформления, соответствовать по уровню от вас не требуется )

Оплата первых серий: символическая. Будем развиваться, снимать - будем зарабатывать По-сути, художественно всё описывать не потребуется - только сухо: диалоги и что делают герои.

Сроки: 5 дней.

Необязательно: в заявке хотелось бы увидеть ссылку на вашу страницу в соц. сети.