Ищется автор для написания сценариев роликов по тематике Among Us. Необходимы креативные идеи с черным юмором и абсурдностью. Сценарии должны включать частичную визуализацию и подробное описание сцен для работы аниматоров. Опыт и понимание темы обязательны.
Сценарист-драматург
Необходим человек, который будет писать разветвленные сюжеты для интерактивных историй. Основной жанр - мелодрама. Целевая аудитория: девушки-подростки.
Более подробно:
Игра будет в стиле интерактивных новелл, где игрок принимает участие в сюжете посредством выбора реплик\реакций главного героя (ГГ). Соответственно, необходимо будет прописывать несколько вариантов действий ГГ, реакции персонажей на эти действия и последствия данных действий.
Не нужно расписывать целое древо сюжета с десятками окончаний. Окончания, так или иначе, будут едиными для всех вариантов.
Примеры подобных игр:
The Walking Dead: Season One (все сезоны)
Game of Thrones (компания Telltale Games)
Тут очень интересно реализовано разветвление сюжета и то, как он так или иначе приходит в конечную точку.
Love Sick
Это как оно реализовано в мобильном формате, скриншоты тоже из этой игры
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