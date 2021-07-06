Необходим человек, который будет писать разветвленные сюжеты для интерактивных историй. Основной жанр - мелодрама. Целевая аудитория: девушки-подростки.

Более подробно:

Игра будет в стиле интерактивных новелл, где игрок принимает участие в сюжете посредством выбора реплик\реакций главного героя (ГГ). Соответственно, необходимо будет прописывать несколько вариантов действий ГГ, реакции персонажей на эти действия и последствия данных действий.

Не нужно расписывать целое древо сюжета с десятками окончаний. Окончания, так или иначе, будут едиными для всех вариантов.

Примеры подобных игр:

The Walking Dead: Season One (все сезоны)

Game of Thrones (компания Telltale Games)

Тут очень интересно реализовано разветвление сюжета и то, как он так или иначе приходит в конечную точку.

Love Sick

Это как оно реализовано в мобильном формате, скриншоты тоже из этой игры