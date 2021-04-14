Ищем специалиста для тестирования приложений на смартфонах с iOS 12 и выше через Testflight. Требуется запускать новые приложения и кликать по кнопке первого уровня. Оплата составляет 3 рубля за запуск и клик по каждой новой ссылке, а также 1 USD за 25 запусков и кликов. Учет ошибок будет в вашей учетной записи.