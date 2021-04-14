Необходимо протестировать приложение на iOS через Testflight. Ожидается оценка удобства использования. Требуется устройство с iOS 13.0 или новее. Укажите ориентировочную стоимость работы.
Помощь с проектом для дипломной работы
Ищу тестировщика, который сможет помочь с проектом. Нужно проверить уже выполненные задания, что-то обсудить и дополнить. Проект состоит из теоретической части, тестирования веб-приложения, тестирование мобильного приложения и тестирование API. Срок до 17.07.2021. Подробнее о самой работе и бюджет обсудим уже лично.
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