Есть необходимость запуска одного сайта, на котором функционал работает на основе Silverlight. На ноутбуке стоит Windows 10, браузер Chrome Кто знает по какой причине не хочет работать Silverlight, пишите. Когда я захожу ...
Помощь в подготовке к интервью - позиция ручное тестирование (веб\моб)
Уважаемые профессоналы тестирования веб и мобильных приложений! Предлагаю поучаствовать в интересном и простом на мой взгляд проекте. Необходимо составить детальное описание деятельности тестировщика софта на основе вашего личного опыта работы. Материал нужно изложить в таком виде, что вы сами проходите интервью на данную позицию и излагаете интервьюеру все то, чем вы занимаетесь на проекте как тестировщик.
Основные пункты:
- что это был или есть за проект, или это несколько проектов
- какова ваша роль
- сколько человек было в инжиниринг команде, соотношение тестировщиков(мануал\автоматизаторов) и девелоперов
- был ли это скрам аджаил или вотарфол
- какую баг трекинг систему используете
- какой спринт
- какие виды тестирования выполняли
- какие интересные баги находили
- какие достижения в работе
- что привнесли нового в команду, улучшили или внедрили
Вообщем идея понятна, главное подойти к этому задания со всей ответственностью. Готов предварительно пообщаться в чате, по скайпу, вайберу и любому мессенджеру, чтобы определить уровень вашей квалификации.
Вашу работу готов со своей стороны оценить по достоинству! Those who can speak fluent English and can describe all the materials in English will double the price!
Best regards,
Alex
San Francisco, CA
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