Требуется проведение удаленного тестирования смс-сервисов с оператора ЕнисейТелеком. Суть работы состоит в том, чтобы отправить три смс на указанный номер. Предоплата стоимости смс (61 руб.), естественно, гарантируется. Для ...
Проверка на индексацию онлайн
Привет
надо сделать прогу которая проверялабы на индексацию сайты
тоесть
есть одна форма в которую вбивается список сайтов, а при обращению к яндексу должна быть задержка.
в эту форму вбиваем домены, идет обращение к яндексу, он дает ответ, и праве должно выводиться количество страниц в индексе.
это все в виде таблицы, в две колонки. слева вбиваются домены справа кол страниц в индексе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Тестирование ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно потестировать программу на соответствие ТЗ. Один баг - $5. Баги пишите прямо сюда. Описание программы, ТЗ тут: http://weblancer.net/projects/56827.html Сама программа в приложениии. Известные баги: - некорректно отображается в Висте ...Тестирование ПО4 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Для проверки смс сервиса требуются абоненты оператора Мегафон следующих областей: Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области. Подробности по icq: 477-951-008Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1000
ИТ компания ищет сотрудников для удаленной работы на должности "Тестировщик ПО". Работа по договору, на дому. График работы - индивидуальный. Оплата почасовая. От 3$ в час. Минимальная выработка - 30 часов в неделю. ...Тестирование ПО16 заявокЗакрыт17 лет назад
Для тестирования смс сервиса требуются абоненты оператора LIFE (Украина). Подробности по icq 477951008Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Для удаленного тестирования требуются абоненты следующих операторов Мегафон-Хабаровск; Мегафон - Центр - Северный филиал; Мегафон – Центр; Мегафон - Центр - Южный филиал; МТС – РеКом; МТС – Дальневосточный; МТС - МР Приволжский; МТС - ...Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Прикрепил ТЗ все предложения в icq#: 485796536 или на [email protected]Тестирование ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $10000
Компания ООО "Скорпион-Софт" приглашает провести тестирование разработанной нами системы противодействию вторжения IronWall. Оплата - 100$ за критическую уязвимость, 50$ - за потенциально опасную. В случае необходимости оформляем официальный договор. Все подробности по эл. почте ...Тестирование ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нам необходимо проверить работу сервисного номера 1310 с оператора «Мегафон». стоимость его 5$ - это по курсу оператора около 170 рублей. Скажите тестовый номер - предоплату Вам сделаю. Мне необходимо знать время отправки смс, время ...Тестирование ПО2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Обычное приложение с табличным представлением данных, формы ввода с контролами, справочники, поиск данных. Данных хранятся в базе данных. Необходимо тщательно протестировать и предоставить список багов.Тестирование ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад