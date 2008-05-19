Проверка на индексацию онлайн

Привет

надо сделать прогу которая проверялабы на индексацию сайты

тоесть

есть одна форма в которую вбивается список сайтов, а при обращению к яндексу должна быть задержка.

в эту форму вбиваем домены, идет обращение к яндексу, он дает ответ, и праве должно выводиться количество страниц в индексе.

это все в виде таблицы, в две колонки. слева вбиваются домены справа кол страниц в индексе.