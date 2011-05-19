Тест-дизайнер/тестировщик

Требования к кандидату: - хорошее владение компьютером и англоязычным ПО; - умение ориентироваться в поставленной ситуации и находить решение; - владение письменным английским на среднем уровне, ...
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Компания "ВэбСофт" (www.websoft.ru) ищет опытного удаленного тестировщика на постоянную работу по тестированию системы WebTutor. Работа предполагает написание тестовых спецификаций и выполнение ручного тестирования. Обязательное требование - наличие подтвержденного опыта тестирования программного обеспечения и написания тестовых спецификаций (просьба предоставить примеры написанных ранее тест-кейсов и тест-планов). Опыт создания тестов для автоматического тестирования - большой плюс (в будущем планируется введение автоматического тестирования). Знание английского очень желательно, но не обязательно.
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