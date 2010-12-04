Требования Идеальный кандидат - человек, с опытом работы тестера, которому нравится эта работа, который хочет развиваться в этом направлении. Опыт тестирования от 1 года. Опыт тестирования web-приложений. Аналитический склад ума. Умение составлять планы тестирования. Знание принципов автоматизированного тестирования, опыт работы по ...
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В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный тестировщик приложений под iOS
Обязательные навыки:
- обладание iPod Touch модели 2G и/или 3G, общее знакомство с iOS, iTunes
Желательные навыки:
- опыт тестирования
Описание проекта: тестирование приложений под iOS на своей технике
Дата начала работ: как можно скорее
Оплата: $4-6 в час
Длительность контракта: постоянная работа
Интенсивность работы: 10-20 часов в неделю
Для участия в конкурсе по вакансии отправьте резюме на [email protected]. Заголовок письма: "iPod Touch tester"
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