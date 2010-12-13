Тестировщик web-проектов

Ищем QA со знанием Test Complete на две недели "натаскивать" тестера. Офис в Харькове.
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Требования
Идеальный кандидат - человек, с опытом работы тестера, которому нравится эта работа, который хочет развиваться в этом направлении.
Опыт тестирования от 1 года.
Опыт тестирования web-приложений.
Аналитический склад ума.
Умение составлять планы тестирования.
Знание принципов автоматизированного тестирования, опыт работы по автоматизации приветствуется.
Понимание принципов работы веб-приложений - HTTP, Cookie, формы, и прочее. Наличие опыта программирование веба будет плюсом.
Понимание общих принципов программирования (обязательно надо уметь составить или понять алгоритм решения задачи).
Опыт работы с системами баг-трэкинга.
Приветствуется опыт постановки задач.
Умение хорошо разбираться в поставленных задачах.
Готовность принимать самостоятельные решения.
Желание участвовать в развитии проектов.
Желание учиться и приобретать новые навыки.
Задачи
Работа над проектами в сфере автоматизации туризма.
Обеспечение отсутствия ошибок в вверенных в ваши руки проектах - ваша главная ответственность.
Приёмка выполненных задач, проверки:
на соответствие общим правилам;
юзабилити решений;
соответствия функционала поставленной задаче;
связанных с выполненной задачей функций на предмет возможных регрессий;
функциональности web-приложения в различных браузерах.
Проверка программы/веб-сайтов по заданным тест-кейсам.
Разработка тест-кейсов по заданному описанию функциональности.
Проработка и постановка автоматизации тестирования.
Условия
Работа удаленно, на постоянной основе и на полный рабочий день
испыт. Срок – 2 месяца
зар. плата - 27 000 руб.
график работы – 5х2 с пн. - пт.
С 10:00 до 19:00 или с 11:00 до 20:00 (по моск. времени)
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