Тестировщик web-проектов

Требования

Идеальный кандидат - человек, с опытом работы тестера, которому нравится эта работа, который хочет развиваться в этом направлении.

Опыт тестирования от 1 года.

Опыт тестирования web-приложений.

Аналитический склад ума.

Умение составлять планы тестирования.

Знание принципов автоматизированного тестирования, опыт работы по автоматизации приветствуется.

Понимание принципов работы веб-приложений - HTTP, Cookie, формы, и прочее. Наличие опыта программирование веба будет плюсом.

Понимание общих принципов программирования (обязательно надо уметь составить или понять алгоритм решения задачи).

Опыт работы с системами баг-трэкинга.

Приветствуется опыт постановки задач.

Умение хорошо разбираться в поставленных задачах.

Готовность принимать самостоятельные решения.

Желание участвовать в развитии проектов.

Желание учиться и приобретать новые навыки.

Задачи

Работа над проектами в сфере автоматизации туризма.

Обеспечение отсутствия ошибок в вверенных в ваши руки проектах - ваша главная ответственность.

Приёмка выполненных задач, проверки:

на соответствие общим правилам;

юзабилити решений;

соответствия функционала поставленной задаче;

связанных с выполненной задачей функций на предмет возможных регрессий;

функциональности web-приложения в различных браузерах.

Проверка программы/веб-сайтов по заданным тест-кейсам.

Разработка тест-кейсов по заданному описанию функциональности.

Проработка и постановка автоматизации тестирования.

Условия

Работа удаленно, на постоянной основе и на полный рабочий день

испыт. Срок – 2 месяца

зар. плата - 27 000 руб.

график работы – 5х2 с пн. - пт.

С 10:00 до 19:00 или с 11:00 до 20:00 (по моск. времени)