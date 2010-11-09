Нужен тестировщик и постановщик задачи

Здравствуйте, В американскую компанию требуется инженер QA 1. работа удаленная постоянная 2. занятость — half time (20 часов в неделю) 3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать. 4. Хороший письменный английский - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для периодических подработок -
a) как постановщик задачи-аналитик б) как тестировщик того
что программисты реализуют (на основе вашего описания).
В основном - тестировщик. Сейчас надо тестировать 3 проекта на вебе.
Требуется хороший опыт как веб-пользователь, умение
сформулировать задачу, умение объяснить и зафиксировать ошибку (баг).
Хороший интернет. Желательно доступность в течении для и по вечерам.
Желателен английский. Оплата - небольшая (предложите ваш вариант).
Заинтересованные - просьба присылать резюме на beaprog at gmail dot com
Обязательно укажите ваш минимально-возможный уровень оплаты и
полностью ваши контакты - город, скайп, icq, телефон (все - обязательно)
С уважением,
Alex
- Похожие заказы
- Тестирование ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Для постоянной удалённой работы требуется тестировщик для тестирования интернет-магазинов и модулей на Magento. Требования: 1. Опыт работы 2. Пуктуальность, придирчивость к мелочам 3. Умение подробно по шагам описать ошибку 4. Знание web-технологий 5. Наличие Skype и микрофона Условия работы: Работать нужно будет не ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Тестировщика. Обязанности: • Понимание принципов процесса разработки и функционирования программного обеспечения компании; • Написание сценариев автоматизированного тестирования, в том числе для распределенных приложений; • Тестирование пользовательских интерфейсов (Windows/Web/Silverlight); • Составление отчетов о тестировании, включающих в себя найденные дефекты ...Закрыт13 лет назад
Приветствую, нужен MAC тестировщик для софта написанного на QT С++. Протестировать нужно версию ТОЛЬКО для MAC OS, то есть надо чтобы был мак под рукой, все подробности в ICQ. Человек должен быть опытный. Просьба не писать ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Требуется удаленный тестировщик образовательных комплексов . Основные требования: Внимательность Организованность Знание ПК на уровне уверенного пользователя Навыки программирования и опыт работы в подобной сфере приветствуются. Работа проектная, при успешном выполнении задания, возможно дальнейшее сотрудничество. Чек-лист имеется.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1200
В компанию RDM-software group требуется тестер в подразделение Qualtiy Assurance. Задачи : тестирование веб-приложений : поисковик, веб-роботы. Требуемые знания : PHP, MySQL, Linux на уровне администратора, Windows. Желателен опыт тестирования. Полная занятость. Совмещение не допускается. Организационные требования : наличие телефона, ...Тестирование ПО10 заявокЗакрыт13 лет назад
Хороший разговорный английский и опытом автоматизированного тестирования. Позиция номинально с 1 сентября, заапрувлена. то есть тербования такие: Обязательно - свободный разговорный английский, опыт работы QA/тестером более 3-х лет, опыт автоматизированного тестирования от полугода, опыт самостятельного написания всей ...Закрыт13 лет назад
Срочно требуется сотрудник для тестирования для Веб порталов/приложений.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется "бетатестер" (Тестирование программного обеспечения). Владение английским на уровне письма,SQL, желательно знание Oracle. Время работы вечернее. Зароботная плата от 1500+бонусы Тел.050-203-60-30 Михаил. E-mail:[email protected]Закрыт13 лет назад
- $1200
Требуется QA-аналитик на постоянную удаленную работу на полный рабочий день. Необходимая квалификация: - опыт работы QA аналитиком в тестировании web-порталов, как корпоративных, так и mass-market - умение находить логические проблемы в приложении, способность разобраться, что приложение должно уметь ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад