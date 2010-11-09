Нужен тестировщик и постановщик задачи

Тестирование ПОЗакрыт5 заявок337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек для периодических подработок -

a) как постановщик задачи-аналитик б) как тестировщик того

что программисты реализуют (на основе вашего описания).

В основном - тестировщик. Сейчас надо тестировать 3 проекта на вебе.

Требуется хороший опыт как веб-пользователь, умение

сформулировать задачу, умение объяснить и зафиксировать ошибку (баг).

Хороший интернет. Желательно доступность в течении для и по вечерам.

Желателен английский. Оплата - небольшая (предложите ваш вариант).

Заинтересованные - просьба присылать резюме на beaprog at gmail dot com

Обязательно укажите ваш минимально-возможный уровень оплаты и

полностью ваши контакты - город, скайп, icq, телефон (все - обязательно)

С уважением,

Alex

13 лет назад
Teo
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Инженер QA

    Здравствуйте, В американскую компанию требуется инженер QA 1. работа удаленная постоянная 2. занятость — half time (20 часов в неделю) 3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать. 4. Хороший письменный английский - ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик интернет-магазинов

    $500

    Для постоянной удалённой работы требуется тестировщик для тестирования интернет-магазинов и модулей на Magento. Требования: 1. Опыт работы 2. Пуктуальность, придирчивость к мелочам 3. Умение подробно по шагам описать ошибку 4. Знание web-технологий 5. Наличие Skype и микрофона Условия работы: Работать нужно будет не ...

    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик (технический писатель)

    Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Тестировщика. Обязанности: • Понимание принципов процесса разработки и функционирования программного обеспечения компании; • Написание сценариев автоматизированного тестирования, в том числе для распределенных приложений; • Тестирование пользовательских интерфейсов (Windows/Web/Silverlight); • Составление отчетов о тестировании, включающих в себя найденные дефекты ...

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен MAC тестировщик для софта

    Приветствую, нужен MAC тестировщик для софта написанного на QT С++. Протестировать нужно версию ТОЛЬКО для MAC OS, то есть надо чтобы был мак под рукой, все подробности в ICQ. Человек должен быть опытный. Просьба не писать ...

    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется тестировщик

    $5000

    Требуется удаленный тестировщик образовательных комплексов . Основные требования: Внимательность Организованность Знание ПК на уровне уверенного пользователя Навыки программирования и опыт работы в подобной сфере приветствуются. Работа проектная, при успешном выполнении задания, возможно дальнейшее сотрудничество. Чек-лист имеется.

    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется тестер в команду

    $1200

    В компанию RDM-software group требуется тестер в подразделение Qualtiy Assurance. Задачи : тестирование веб-приложений : поисковик, веб-роботы. Требуемые знания : PHP, MySQL, Linux на уровне администратора, Windows. Желателен опыт тестирования. Полная занятость. Совмещение не допускается. Организационные требования : наличие телефона, ...

    Тестирование ПО10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Senior QA

    Хороший разговорный английский и опытом автоматизированного тестирования. Позиция номинально с 1 сентября, заапрувлена. то есть тербования такие: Обязательно - свободный разговорный английский, опыт работы QA/тестером более 3-х лет, опыт автоматизированного тестирования от полугода, опыт самостятельного написания всей ...

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Бета тестер

    $250

    Требуется "бетатестер" (Тестирование программного обеспечения). Владение английским на уровне письма,SQL, желательно знание Oracle. Время работы вечернее. Зароботная плата от 1500+бонусы Тел.050-203-60-30 Михаил. E-mail:[email protected]

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • QA-аналитик

    $1200

    Требуется QA-аналитик на постоянную удаленную работу на полный рабочий день. Необходимая квалификация: - опыт работы QA аналитиком в тестировании web-порталов, как корпоративных, так и mass-market - умение находить логические проблемы в приложении, способность разобраться, что приложение должно уметь ...

    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад