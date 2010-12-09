Необходим опытный специалист по тестированию

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Компания Branegy Systems оказывает услуги по разработке и оптимизации баз данных, а также разрабатывает

два собственных продукта, которые позволяют предложить более качественный и эффективный сервис:

* http://branegy.com/dbmaster/ - платформа по анализу баз данных

* http://branegy.com/appinventory/ - база знаний серверов, приложений, и баз данных для проекта или компании

Компании срочно необходим опытный специалист по тестированию.

Требования:

* опыт тестирования web-приложений от 3 лет

* умение составлять планы тестирования

* знание принципов работы веб-приложений

* знание баз данных (SQL Server, Oracle, MySQL)

* знание английского

Обязанности

* выбор инструментов тестирования совместимых с redmine

* разработка тестовых сценариев на основе существующих приложениях

* работа над проектами в сфере баз данных

* ручное функциональное тестирование

* автоматизация тестирования (Selenium)

* документирование тестирования

Условия

* Свободный график работы

* Удалённая работа

* Полный рабочий день (Возможна частичная занятость)

*Заработная плата зависит от опыта работы

13 лет назад
SvetlanaVdovic
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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