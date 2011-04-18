Требуется тестировщик ПО на постоянную удаленную работу с полной занятостью.

Обязанности: автоматизация работы GUI приложений, используя AutoIt.

Требования:

1) Знание AutoIt (http://www.autoitscript.com/site/autoit/)

2) Общее представление о работе vmware (умение установить, настроить и работать под ней)

3) Умение работать с нестандартными GUI (теми из которых AutoIt не может вытащить текстовую информацию)

4) Способность заниматься рутинной работой.

Рейт – 6 $/час.

Возможно возмещение расходов, связанных с Интернетом и приобретением железа.

E-mail: [email protected] (Ирина)

Тема письма: «Тестировщик ПО»