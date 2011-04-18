Компания "ВэбСофт" (www.websoft.ru) ищет опытного удаленного тестировщика на постоянную работу по тестированию системы WebTutor. Работа предполагает написание тестовых спецификаций и выполнение ручного тестирования. Обязательное требование - наличие подтвержденного опыта тестирования программного обеспечения и написания тестовых ...
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Требуется тестировщик ПО на постоянную удаленную работу с полной занятостью.
Обязанности: автоматизация работы GUI приложений, используя AutoIt.
Требования:
1) Знание AutoIt (http://www.autoitscript.com/site/autoit/)
2) Общее представление о работе vmware (умение установить, настроить и работать под ней)
3) Умение работать с нестандартными GUI (теми из которых AutoIt не может вытащить текстовую информацию)
4) Способность заниматься рутинной работой.
Рейт – 6 $/час.
Возможно возмещение расходов, связанных с Интернетом и приобретением железа.
E-mail: [email protected] (Ирина)
Тема письма: «Тестировщик ПО»
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