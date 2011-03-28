Тестировщик-постоянщик

Компания "ВэбСофт" (www.websoft.ru) ищет опытного удаленного тестировщика на постоянную работу по тестированию системы WebTutor. Работа предполагает написание тестовых спецификаций и выполнение ручного тестирования. Обязательное требование - наличие подтвержденного опыта тестирования программного обеспечения и написания тестовых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы небольшая компания, которая занимается производством и продажей программного обеспечения. К нам в команду нужен тестировщик-талант.
Задачи: тестирование desktop и web-based программ, предложения по улучшению и доработке, возможно – ответы в службу поддержки.
Работа – удаленная. Из любой точки мира, где есть интернет.
Занятость частичная (пока ~2 часа в день), оплата – почасовая.
Размер оплаты – по договоренности, для каждого свой.
Отдела тестирования у нас на данный момент нету. Вам его надо будет создать в своем лице. Т.е. как работать и что делать надо будет придумать для себя САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Это должен быть:
1) Мегаответственный человек, умеющий и _хотящий_ работать самостоятельно без душного офиса и шефа-надзирателя
2) Имеющий опыт тестирования и который твердо знает и понимает, где, когда и как оно применяется, как проверяется качество работы, какие результаты требуются и т.п.
3) Знающий, чего хочет, к чему стремится и адекватно оценивающий свои таланты. Четко ориентирован на результат.
Ищу человека не для разовой работы, а для сотрудничества в течении, хотя бы, лет 3х.
Есть такие? Если да – пишите, давайте знакомиться. :)
P.S. От Вас нужно:
а) Ссылка на резюме
б) Ответ из какого вы города и пожелания по оплате в час (в долларах)
в) Оценка, какой у вас уровень английского языка.
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