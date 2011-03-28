Тестировщик-постоянщик

Мы небольшая компания, которая занимается производством и продажей программного обеспечения. К нам в команду нужен тестировщик-талант.

Задачи: тестирование desktop и web-based программ, предложения по улучшению и доработке, возможно – ответы в службу поддержки.

Работа – удаленная. Из любой точки мира, где есть интернет.

Занятость частичная (пока ~2 часа в день), оплата – почасовая.

Размер оплаты – по договоренности, для каждого свой.

Отдела тестирования у нас на данный момент нету. Вам его надо будет создать в своем лице. Т.е. как работать и что делать надо будет придумать для себя САМОСТОЯТЕЛЬНО!

Это должен быть:

1) Мегаответственный человек, умеющий и _хотящий_ работать самостоятельно без душного офиса и шефа-надзирателя

2) Имеющий опыт тестирования и который твердо знает и понимает, где, когда и как оно применяется, как проверяется качество работы, какие результаты требуются и т.п.

3) Знающий, чего хочет, к чему стремится и адекватно оценивающий свои таланты. Четко ориентирован на результат.

Ищу человека не для разовой работы, а для сотрудничества в течении, хотя бы, лет 3х.

Есть такие? Если да – пишите, давайте знакомиться. :)

P.S. От Вас нужно:

а) Ссылка на резюме

б) Ответ из какого вы города и пожелания по оплате в час (в долларах)

в) Оценка, какой у вас уровень английского языка.