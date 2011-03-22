Тестировщик

Основные требования:

• Базовые знания методологий и процесса разработки ПО

• Понимание процесса тестирования, роли тестировщика в процессе разработки ПО

• Внимательность, критический склад ума, аналитические способности, обучаемость

Желательные требования:

• Понимание методов и средств автоматического тестирования десктоп и веб приложений.

Основные задачи:

- Тестирование графического Windows приложения (WPF). В приложении есть импорт, экспорт данных в свой формат и в doc, есть поддержка работы с внешними форматами (doc, xls, pdf и т.д.).

- Тестирование веб-портала (ASP.NET MVC).

- Составлять планы тестирования и придерживаться их в работе.

Условия:

— Свободный график.

— Работа удаленно.

— Оплата по мере решения задач.

— Посильная помощь и поддержка при решении задачи.

— Творческий коллектив и понимающие люди.