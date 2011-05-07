Компания "ВэбСофт" (www.websoft.ru) ищет опытного удаленного тестировщика на постоянную работу по тестированию системы WebTutor. Работа предполагает написание тестовых спецификаций и выполнение ручного тестирования. Обязательное требование - наличие подтвержденного опыта тестирования программного обеспечения и написания тестовых ...
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В крупную международную IT компанию, в связи с расширением, требуется специалист на должность Тестировщик ПО.
Требования:
• Опыт тестирования веб-приложений
• Знание терминологии QA
• Понимание различных методологий и подходов к тестированию
• Понимание методологий разработки ПО (понимание Agile приветствуется)
• Знание английского уровня не ниже уровня intermediate
• Приветствуется опыт работы с проектами электронной коммерции
• Приветствуется опыт в автоматизации тестирования сложных веб-приложений
Личные качества:
• Умение работать в команде, инициативность, понимание целей проекта.
• Коммуникабельность, способность правильно и оперативно оценивать сложившуюся ситуацию и предлагать пути к увеличению эффективности работы.
• Ответственность
Условия:
• конкурентоспособная заработная плата;
• график работы с 11:00 до 20:00;
• дружный коллектив;
• удобное рабочее место;
• официальное трудоустройство;
• 28 календарных дней отпуска;
• уроки английского языка.
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