Тестировщик ПО

Нужен человек для периодических подработок - a) как постановщик задачи-аналитик б) как тестировщик того что программисты реализуют (на основе вашего описания). В основном - тестировщик. Сейчас надо тестировать 3 проекта на вебе. Требуется хороший опыт как ...