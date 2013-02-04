Дополнить веб-интерфейс (смс-рассылки)

Тестирование сайтовЗакрытнет заявок134 просмотра
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Есть сервис по отправки смс-сообщений, требуется:

- дополнить сервис различными всплывающими подсказками

- в некоторых местах дополнить интерфейс элементами, для лучшего юзабилити

- на выходе хотим получить, легкий в понимании и удобный сервис для отправки сообщений.

- все изменения проводить непосредственно на сервере

- все идеи слушаем от исполнителя

- ищем более менее бюджетный вариант

сервис: http://u.to/NVjdAg log demo pass demo

11 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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