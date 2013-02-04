Дополнить веб-интерфейс (смс-рассылки)

Сайт попал в черный список Яндекса. При входе из Оперы: "Посещение этой страницы может представлять опасность. Страница была замечена в распространении вредоносного программного обеспечения." Через остальные браузеры - все ок. Задача - найти и обезвредить ...
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