Необходимо разработать частичный дизайн для конкретной страницы сайта, а также сверстать полученный результат (то есть "кнопочки в выборе сделать более дружелюбными и крупными). Объект: http://www.finsnabkredit.ru/order.html Юзабилити дизайн предполагается только для первых двух пунктов выбора: 1) Кредит ...
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Добрый день!
Необходимо почистить вирусы на сайте. Сейчас антивирус ругается, что сайт заражен.
Ссылку на сайт даю в личке.
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