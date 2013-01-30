Юзабилити-дизайн и верстка интерфейса

Необходимо разработать частичный дизайн для конкретной страницы сайта, а также сверстать полученный результат (то есть "кнопочки в выборе сделать более дружелюбными и крупными).

Объект: http://www.finsnabkredit.ru/order.html

Юзабилити дизайн предполагается только для первых двух пунктов выбора:

1) Кредит для физического лица / Кредит для юридического лица

2) Вид кредита.

Дизайн для последующих полей делать не нужно!

Напоминаем, что, кроме визуализации, от Вас также потребуется верстка.

Пожалуйста, оставляйте ваши ценовые предложения, а также ссылки на портфолио с юзабилити-проектами.