Найти и обезвредить вредоносный код

Тестирование сайтовЗакрыт13 заявок125 просмотров
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Сайт попал в черный список Яндекса. При входе из Оперы: "Посещение этой страницы может представлять опасность. Страница была замечена в распространении вредоносного программного обеспечения." Через остальные браузеры - все ок. Задача - найти и обезвредить вредоносный код)

11 лет назад
Morion
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
alex159357
Максим 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
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