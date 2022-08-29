It аудит проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки288 просмотров

Необходимо провести it аудит проекта.

сначала дать список вопросов. Потом проанализировать ответы.

3 года назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алёна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Оставить Отзыв

    $1

    Необходим фрилансер для оставления отзыва на Яндекс Карты с учётом прохождения модерации. Оплата будет произведена только после успешного прохождения. Учитывайте, что аккаунт 'знаток города' должен быть не ниже 3. Подробные инструкции будут предоставлены после согласия на выполнение.

    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проверить сайт на загрузку

    Требуется провести тестирование загрузки сайта для пользователей из Украины и выявить факторы, вызывающие тормоза на главной странице. Проблемы с загрузкой из других стран не наблюдаются. Укажите на причины задержек и предложите решения для оптимизации.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Протестировать функциональность сервиса

    Требуется провести тестирование функциональности сервиса, включая около 30 различных задач. Ожидаемая занятость составляет примерно 3 недели. Ищем опытного тестировщика для выполнения этой работы.

    Тестирование сайтов27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит кода php

    Ищется специалист для проведения аудита кода PHP. Необходимо протестировать сайт, выявить и проанализировать ошибки в коде. Ожидается подробный отчет о найденных проблемах.

    PHP
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен код для блокирования отзума на Моб.У Тильда

    Требуется разработать код, который запретит отзум страницы на мобильной версии сайта, созданного на Тильда. Проблема возникает при использовании Айфонов, когда сайт перезагружается при зуме и отзуме, что приводит к ошибке браузера.

    Tilda
    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Неправильная верстка сайта

    Требуется найти и устранить причину долгой загрузки сайта в браузере Safari, возникшую после изменения дизайна. Проблема проявляется при использовании виджета обратного звонка. Необходимо провести анализ и предложить решение для оптимизации работы сайта.

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Автотест playwright

    Необходимо реализовать автотест с использованием Playwright для последовательного заполнения опросника на сайте. Тест должен проверять функциональность элементов и выявлять ошибки, останавливая выполнение при их обнаружении. Подробное описание шагов и проверок доступно по ссылке.

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Протестировать работу сайта

    Необходимо провести полное тестирование интернет-магазина на платформе WordPress перед его запуском. Включает подготовку технического задания для программиста и дизайнера, а также проверку исправлений после тестирования. Сайт содержит десяток товаров.

    WordPress
    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад