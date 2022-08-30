Проверить сайт на загрузку

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен1 заявка169 просмотров

Здравствуйте. Требуется проверить сайт на наличие тормозов главной страницы для пользователей из Украины и указать на фактор проблемы

проблем с загрузкой из других стран не наблюдается

3 года назад
IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо. Все получилось!
Сотрудничество на высоте! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Оставить Отзыв

    $1

    Необходим фрилансер для оставления отзыва на Яндекс Карты с учётом прохождения модерации. Оплата будет произведена только после успешного прохождения. Учитывайте, что аккаунт 'знаток города' должен быть не ниже 3. Подробные инструкции будут предоставлены после согласия на выполнение.

    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Протестировать функциональность сервиса

    Требуется провести тестирование функциональности сервиса, включая около 30 различных задач. Ожидаемая занятость составляет примерно 3 недели. Ищем опытного тестировщика для выполнения этой работы.

    Тестирование сайтов27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит кода php

    Ищется специалист для проведения аудита кода PHP. Необходимо протестировать сайт, выявить и проанализировать ошибки в коде. Ожидается подробный отчет о найденных проблемах.

    PHP
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен код для блокирования отзума на Моб.У Тильда

    Требуется разработать код, который запретит отзум страницы на мобильной версии сайта, созданного на Тильда. Проблема возникает при использовании Айфонов, когда сайт перезагружается при зуме и отзуме, что приводит к ошибке браузера.

    Tilda
    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Неправильная верстка сайта

    Требуется найти и устранить причину долгой загрузки сайта в браузере Safari, возникшую после изменения дизайна. Проблема проявляется при использовании виджета обратного звонка. Необходимо провести анализ и предложить решение для оптимизации работы сайта.

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Автотест playwright

    Необходимо реализовать автотест с использованием Playwright для последовательного заполнения опросника на сайте. Тест должен проверять функциональность элементов и выявлять ошибки, останавливая выполнение при их обнаружении. Подробное описание шагов и проверок доступно по ссылке.

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Протестировать работу сайта

    Необходимо провести полное тестирование интернет-магазина на платформе WordPress перед его запуском. Включает подготовку технического задания для программиста и дизайнера, а также проверку исправлений после тестирования. Сайт содержит десяток товаров.

    WordPress
    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проверить сайт на английском

    Необходимо провести тестирование сайта Cryptomus на английском языке. Ищется хороший носитель языка, который сможет выявить ошибки и недостатки в работе сайта. Важна внимательность и опыт в тестировании веб-ресурсов.

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 года назад