Нужно проследить за вкладками браузера...

Доброго дня.

Ищем людей в помощь. Нужно проследить, чтобы в определенное время каждая из 50 вкладок браузера встала в очередь.

Работы на час. Пол часа обучение и ожидания начала. Как начнется, обычно за пол часа, нужно прощелкать все вкладки, обновить если нужно и убедиться, что сайт поставил в очередь(есть скриншот для примера).

Даём на этот час доступ на сервер, где будут открыты 50 вкладок браузера.

Оплата 1000 рублей.

Ближайшая дата: 25.01.22 в 20.00 мск. В месяц такая помощь нужна 1-2 раза. Но если сработаемся, может быть и другая не сложная сдельная работа.

Оплата на карту или другую платежную систему.