Перенос сайта.

$10
Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Здравствуйте, нужно перенести сайт с поддомена на хостинг который купили.

Сайт на wordpresse.

Плюс нужно поправить страницу "ФОТО", там фото съезжают.Т.е в верстке.

http://foto.pamminfo.ru

Оплата я.д.

11 лет назад
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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