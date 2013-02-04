Перенос сайта.

Необходимо протестировать сайт на Юзабилити. 1) Юзабилити самого сайта 2) Ошибки баги (код, верстка, браузеры и пр) 3) Рекомендации Внешний аудит: 1)Общее представление об организации на основании мониторинга открытых источников и реутинговых сайтов 2) позиции в поисковой выдаче рекомендации сайт presidenthotel.ru
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Здравствуйте, нужно перенести сайт с поддомена на хостинг который купили.
Сайт на wordpresse.
Плюс нужно поправить страницу "ФОТО", там фото съезжают.Т.е в верстке.
Оплата я.д.
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