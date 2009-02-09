Поправить баг в ядре typo3

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После upgrade ПО сервера.На сайте появилась строка !--TYPO3SEARCH_begin-- и !--TYPO3SEARCH_end--

необходимо их убрать.

P.S. задача только для знающих TYPO3

Подробности при переписке.

skype mbarussia

200drive(at)gmail.com

В приват не пишите !!!!

В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.

15 лет назад
vdovcenko
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
varahi
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилось работать с Антоном. Оперативная подача исходных данных и мгновенная оплата по завершении.