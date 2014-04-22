Протестить банерную систему

Ищу человека который сможет понизить нагрузку на сервер, и все настроить как нужно! Сайт написан на OpenCart Уже 5 день как мне хостинг отсылает такое сообщение ( Напоминаем, что Ваш аккаунт levon22 систематически оказывает чрезмерную ...
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Нужен тестер протестить функциональную часть банерной системы на проекте, можно ли выставлять банеры, сколько висят итд. от Вас свободное время в течение дня с 12 до 21 по Киеву. небольшой опыт в тестинге.
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