Необходимо провести юзабилити анализ сайта, дать рекомендации касательно целей и концепции сайта. Также необходимо перепроектировать главную страницу для улучшения конверсии и лучшего понимания пользователями концепции и целей сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Провести аудит сайта.
Составить отчет. Примерный план:
Легко ли посетителям получить нужную информацию на сайте?
Правильно ли работают сервисы на сайте?
Как я могу повысить эффективность моего сайта?
Почему просматривается так мало страниц на сайте?
Какие страницы на сайте непривлекательны, сложны для восприятия?
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