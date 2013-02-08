Тестирование сайта

Сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера. От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой. "Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение длительно выполняющихся, либо требуемых значительных вычислительных ресурсов, процессов." От вас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - поисковик авиабилетов. Не слишком сложный.
Нужно тестирование и отчет по юзабилити и багам (если найдете их, конечно).
Тестирование должно включать в себя проверку работы сайта (в т.ч. публикацию им коротких сообщений на стенах/страницах ВК, FB, ОК) во всех популярных браузера: IE,FF,GH,Opera.
Срок выполнения - 1 день.
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