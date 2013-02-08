Тестирование сайта

Есть сайт - поисковик авиабилетов. Не слишком сложный.

Нужно тестирование и отчет по юзабилити и багам (если найдете их, конечно).

Тестирование должно включать в себя проверку работы сайта (в т.ч. публикацию им коротких сообщений на стенах/страницах ВК, FB, ОК) во всех популярных браузера: IE,FF,GH,Opera.

Срок выполнения - 1 день.