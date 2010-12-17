Тизерная сеть

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка132 просмотра

Нужно доработать скрипт тизерной сети(http://tiser.la-ja-femme.ru/), исправить все баги и недоработки. А также разработать уникальный дизайн. Жду предложений с ценами(цена за исправления и дизайн отдельно).

14 лет назад
yspehh
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров