www.saniks.ru - работает на Битриксе (последняя версия), хостится на www.newhost.ru. Недели 2 назад начали вылетать 503 ошибки. Вылетают в разных частях сайта, вчера гарантировано при попытке захода на форум, а вообще закономерность отследить не получается. ...
Тизерная сеть
Нужно доработать скрипт тизерной сети(http://tiser.la-ja-femme.ru/), исправить все баги и недоработки. А также разработать уникальный дизайн. Жду предложений с ценами(цена за исправления и дизайн отдельно).
Заявки фрилансеров
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