Требуется аудит сайта

Тестирование сайтовЗавершен8 заявок313 просмотров
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Необходим профессиональный аудит существующего сайта. С рекомендациями по дальнейшим шагам.

Возможность в дальнейшем реализация рекомендаций

Сайт: http://www.nsb-group.ru/

10 лет назад
aleonov
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
masay_ua
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
Все сделано в срок.
Отличный заказчик, рекомендую.
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