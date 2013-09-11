Протестировать сайт

Заказчик как выразился сделал "самопальный сайт" и его нужно было протестировать. Замечаний нашел очень много, после чего сказал что цена будет выше договоренной, он ответил: Не согласен. раз в проекте написали, значит весь проект берете. П*дор бл*дь После чего переписка закончилась. ИТОГ. Уважайте себя и уважайте свой труд. Не тратьте время зря на такого заказчика и бюджет 10$