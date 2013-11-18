Анализ юзабилити сайта агенства недвижимости.

Добрый вечер всем. Создаю новый проект на движке DataLife Engine 10 версия. Тематика сайт для взрослых. Ищу кто может сделать внутреннюю оптимизацию сайта Что бы я хотел от вас получить по выполнению работы: - Настройка и ...
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Доброго времени.
У нашей компании есть сайт. Наше агентство занимается недвижимостью в г. Ханты-Мансийск — продажа, аренда, так же начинаем развивать направление по суточной аренды.
Нам нужен исполнитель (исполнители) для анализа юзабилити сайта и консультаций по разработке структуры сайта и дизайну. В общем нужно сделать все, чтобы увеличилось количество клиентов.
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