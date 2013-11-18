Анализ юзабилити сайта агенства недвижимости.

Доброго времени.

У нашей компании есть сайт. Наше агентство занимается недвижимостью в г. Ханты-Мансийск — продажа, аренда, так же начинаем развивать направление по суточной аренды.

Нам нужен исполнитель (исполнители) для анализа юзабилити сайта и консультаций по разработке структуры сайта и дизайну. В общем нужно сделать все, чтобы увеличилось количество клиентов.