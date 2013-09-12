Найти и обезвредить вирус спам-рассылок на сайте

Нужно на сайте найти вирус, вероятнее в каком -то скрипте...

Хостинг написал такое -

На момент проверки, сервер доступен, сервис exim выключен, включили. В очереди более 7 тысяч писем на отправку.

Повторно остановили почтовый сервис exim, выставили права chmod 0 на исполняемый файл.

Вам необходимо:

- Очистить очередь писем на отправку, спам-письма находятся в директории /var/spool/exim/input/ . Не включайте сервис exim не очистив предварительно эту директорию, так как рассылка немедленно возобновится!

- Обнаружить и удалить все загруженные злоумышленниками скрипты для отправки почты.