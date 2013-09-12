Найти и обезвредить вирус спам-рассылок на сайте

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки151 просмотр
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Нужно на сайте найти вирус, вероятнее в каком -то скрипте...

Хостинг написал такое -

На момент проверки, сервер доступен, сервис exim выключен, включили. В очереди более 7 тысяч писем на отправку.

Повторно остановили почтовый сервис exim, выставили права chmod 0 на исполняемый файл.

Вам необходимо:

- Очистить очередь писем на отправку, спам-письма находятся в директории /var/spool/exim/input/ . Не включайте сервис exim не очистив предварительно эту директорию, так как рассылка немедленно возобновится!

- Обнаружить и удалить все загруженные злоумышленниками скрипты для отправки почты.

10 лет назад
Oleg2706
Олег 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Все хорошо сделал, при чем очень быстро не за сутки а за 4 часа. Будем и впредь обращаться. Знает свое дело.
Все прошло удачно и четко рекомендую к сотрудничеству
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