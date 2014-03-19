Аудит сайтов, зачистка, обеспечение безопасности

Тестирование сайтовЗавершен5 заявок162 просмотра
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Сайты http://aquaterix.com/ , http://oceanmarket.ru/ на Joomla и http://www.picnic.spb.su/. Хостинг «СпейсВэб» www.sweb.ru. Сайты был взломаны. Множество шеллов. Необходимо произвести аудит сайтов, зачистить, обеспечить безопасность сайта.

10 лет назад
Aquaterix
Василий 
57 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$60
3 дня
Все сделано быстро и в срок, никаких претензий
Был рад помочь.
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