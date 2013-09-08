Выявление ошибок и верстка 2 страниц.

Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки231 просмотр
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1. Выявить проблему, соответственно решить ее, чрезмерного(пикового) потребления оперативной памяти на хосте (более 200 мб) + снизить скорость загрузки страниц(меньше 1.2 секунд стабильно)

2. Верстка 2 страниц (точнее корректировка 1, а 2 полная верстка - табличные части)

Система OpenCart. Прошу оставлять заявки только "свободным" специалистам, имеющим время и желание выполнить работу.

3. Внести корректировки по странице с интерьерами.

10 лет назад
Denio
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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