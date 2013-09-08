Выявление ошибок и верстка 2 страниц.

Добрый вечер всем. Создаю новый проект на движке DataLife Engine 10 версия. Тематика сайт для взрослых. Ищу кто может сделать внутреннюю оптимизацию сайта Что бы я хотел от вас получить по выполнению работы: - Настройка и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Выявить проблему, соответственно решить ее, чрезмерного(пикового) потребления оперативной памяти на хосте (более 200 мб) + снизить скорость загрузки страниц(меньше 1.2 секунд стабильно)
2. Верстка 2 страниц (точнее корректировка 1, а 2 полная верстка - табличные части)
Система OpenCart. Прошу оставлять заявки только "свободным" специалистам, имеющим время и желание выполнить работу.
3. Внести корректировки по странице с интерьерами.
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