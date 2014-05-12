Требуется проектирование UI (axure)

Добрый день, приглашаю к сотрудничеству "Улучшателя сайтов", если серьезно, рассмотрю небольшую команду, либо опытного менеджера кому можно доверить поддерживать проекты, модернизировать при необходимости , повышать конверсии и т.д. На текущий момент есть пара десятка сайтов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться проектирование UI, веб-аналитик.
Требуеться проектировщик для модицикации прототипа личного кабинета.
Создание прототипа на axure.(опыт разработок)
Владение принципами юзабилити.
Постоянная занятость 20-30 часов в неделю.
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