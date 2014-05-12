Требуется проектирование UI (axure)

$1000
Тестирование сайтовЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Требуеться проектирование UI, веб-аналитик.

Требуеться проектировщик для модицикации прототипа личного кабинета.

Создание прототипа на axure.(опыт разработок)

Владение принципами юзабилити.

Постоянная занятость 20-30 часов в неделю.

10 лет назад
ArniKilotto
Кирилл 
45 летФранция
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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