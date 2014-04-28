Тестирование сайта yeproject.ru

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Требуется выполнить тестирование сайта yeproject.ru. Мы предполагаем примерно следующий порядок работ:

• Изучение возможностей сайта и составление тест плана.

• Первоначальное полное тестирование. Обнаружение явных багов, двусмысленностей, недоразумений, явных неудобств в юзабилити.

• По мере исправление багов разработчиком проведение повторных тестирований.

• Тестирование необходимо выполнить описав реально выполненные проекты, точно так же как и тестовые комментарии должны остаться и поддерживаться на сайте и после окончания тестирования.

Контракт будет заключен с тем исполнителем, который предложит лучший тест-план и наибольшее число размещённых тестовых проектов.

10 лет назад
ita-dubna
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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