Требуется выполнить тестирование сайта yeproject.ru. Мы предполагаем примерно следующий порядок работ:

• Изучение возможностей сайта и составление тест плана.

• Первоначальное полное тестирование. Обнаружение явных багов, двусмысленностей, недоразумений, явных неудобств в юзабилити.

• По мере исправление багов разработчиком проведение повторных тестирований.

• Тестирование необходимо выполнить описав реально выполненные проекты, точно так же как и тестовые комментарии должны остаться и поддерживаться на сайте и после окончания тестирования.

Контракт будет заключен с тем исполнителем, который предложит лучший тест-план и наибольшее число размещённых тестовых проектов.