Нужен тестер протестить функциональную часть банерной системы на проекте, можно ли выставлять банеры, сколько висят итд. от Вас свободное время в течение дня с 12 до 21 по Киеву. небольшой опыт в тестинге.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо удалить вирус с сайта
если заходить на сайт с браузера компьютера он открывается и все в порядке
а если зайти с мобилы перекидывает на чужой сайт
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