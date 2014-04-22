Проверить кроссбраузерность сайта

Требуется наставник по тестированию. Для приобретения практического опыта. Схема может быть такой: Мне отправляются задания для тестирования, я их делаю и отправляю на проверку. Наставник указывает на то что сделано неправильно и как надо делать. Пожелания к наставнику: Опыт работы от ...
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Нужно проверить во всех ли браузерах сайт отображается верно.
Отчет по проделанной работе должен представлять собой текстовый файл, в котором указаны:
Название браузера;
Страница сайта;
Что отображается неверно.
Скриншоты в отчете приветствуются.
В заявке прошу указывать сроки выполнения и стоимость.
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