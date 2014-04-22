Практика по тестированию

Требуется наставник по тестированию.

Для приобретения практического опыта.

Схема может быть такой:

Мне отправляются задания для тестирования, я их делаю и отправляю на проверку.

Наставник указывает на то что сделано неправильно и как надо делать.

Пожелания к наставнику:

Опыт работы от 1 года в тестировании;

сформированный план практических заданий;

быстрые проверки.