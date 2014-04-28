Разработка прототипа в axure

Требуется наставник по тестированию. Для приобретения практического опыта. Схема может быть такой: Мне отправляются задания для тестирования, я их делаю и отправляю на проверку. Наставник указывает на то что сделано неправильно и как надо делать. Пожелания к наставнику: Опыт работы от ...