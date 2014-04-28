Разработка прототипа в axure

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Требуется специалист, с опытом работы в axure.

Необходимо разработать прототип на основании аналитического блока.

Подробнее по запросу.

10 лет назад
feks
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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