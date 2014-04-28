Настроить цели в Я.Метрике

Сайт фотоконкурсов http://pikme.ru

Прошу Исполнителя серьезно и вдумчиво подойти к делу. Внимательно прочтите задачи и предварительно поймите суть, чтобы не тратить лишнее время на обсуждение каждой задачи.

Задачи

1.Настроить цели по трафику от фрилансеров.

Есть несколько фрилансеров, которые гонят трафик на сайт различными способами, размещая свою персональную ссылку. Чтобы оценить их работу мне нужно знать воронку по каждому из них:

а) Сколько посетителей от него пришло и сколько просмотров

б) Сколько из них зарегистрировались на сайте

если это возможно, то:

в) Сколько из зарегистрированных разместили фотку

г) Сколько из размесивших фотку расшарили в своих соц.сетях

Настроить нужно 2 цели для 2-х фрилансеров и дать мне их персональную ссылку. А также объяснить как мне самостоятельно дальше настроить цели для других фрилансеров.

2.Настроить общую цель конверсии.

Нужна воронка также как и в п.1 но целиком по сайту, не привязываясь к источникам трафика.

3.Настроить цель "Вирусность"

Когда участник отправил свое фото на конкурс он также может рассказать об этом в своих соцсетях. На его стене появляется надпись типа "Проголосуй за меня в конкурсе" с ссылкой на его фотку в проекте. Они переходят и голосуют, а также, что самое важное, сами решают принять в конкурсе участие.

Задача: Мне нужно знать воронку по этим людям, которые перешли голосовать за фото своего друга. Сколько переходов, сколько из них зарегистрировалось и т.д. всю воронку как в п.1

Если что-то не понятно описал, пишите - готов обсудить.