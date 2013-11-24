Удаление с сайта вредоносных файлов.

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Закрыт5 заявок105 просмотров

От Хостинг Украина( www.ukraine.com.ua ). Я получили письмо как владелец хостинг-аккаунта sal....... kiev.ua

Содержаниеписьма : В результате проверки аккаунта антивирусом были обнаружены файлы, которые являются вредоносными или заражены.

(и перечень файлов)

Если вы хорошо разбираетесь в программировании и имеете опыт в устранении подобных проблем, прошу вашей помощи».

11 лет назад
blageeva
54 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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