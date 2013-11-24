Необходимо разработать техническое задание для второго варианта карточки товара под керамическую плитку с последующим тестированием. Желаемый результат: http://www.bestceramic.ru/section/albero- Сайт внедрения: http://all4bath.ru/
Удаление с сайта вредоносных файлов.
От Хостинг Украина( www.ukraine.com.ua ). Я получили письмо как владелец хостинг-аккаунта sal....... kiev.ua
Содержаниеписьма : В результате проверки аккаунта антивирусом были обнаружены файлы, которые являются вредоносными или заражены.
(и перечень файлов)
Если вы хорошо разбираетесь в программировании и имеете опыт в устранении подобных проблем, прошу вашей помощи».
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