Удаленый тестировщик сайтов

Нужен человек готовый взять на себя обязанность по тестированию проектов на юзабилити, техническую состоятельность и соответствие техническому заданию. Просьба сразу озвучивать стоимость работ, портфолио и возможные предложения по сотрудничеству.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищю тестировщика сайтов, для поиска багов на сайте и проверке заданий выполненых програмистами.
Кто мне нужен:
1. с опытом работы тестировщиком, а еще лучше менеджера по проектам(вебразработка)
2. со знанием основ css, html, php минимум
3. адекватный, активный, легко обучаемы и энергичный
4. доступность по москве с 10 до 18 в будние дни стабильно
Кто мне не нужен
1. тот кто не уверен в себе
2. тот кто ищет работу на месяц или на 2
3. тот кто хочет работать несколько часов в день
4. а также ленивые, не активные люди
ЗП от 10 000 при выработке более 100 часов в месяц
Зп сдельная почасовая.
Есть карьерный рост до менеджера проектов, но это уже все будет зависить от вас
Ваши резюме присылайте на почту [email protected]
Только прошу прежде чем написать раскажите поробнее о работе не поленитесь расказать о себе, и нетолько где учились а с чем работали и что знаете. О прохождении компьютерных курсов и знаний – основы компьютера, MS offise, и подобные писать не утруждайтесь, вы это так должны иметь. А вот знание технологий в веб разработке и на каком уровне ими владеете это указывайте обязательно
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