Удаленый тестировщик сайтов

Ищю тестировщика сайтов, для поиска багов на сайте и проверке заданий выполненых програмистами.

Кто мне нужен:

1. с опытом работы тестировщиком, а еще лучше менеджера по проектам(вебразработка)

2. со знанием основ css, html, php минимум

3. адекватный, активный, легко обучаемы и энергичный

4. доступность по москве с 10 до 18 в будние дни стабильно

Кто мне не нужен

1. тот кто не уверен в себе

2. тот кто ищет работу на месяц или на 2

3. тот кто хочет работать несколько часов в день

4. а также ленивые, не активные люди

ЗП от 10 000 при выработке более 100 часов в месяц

Зп сдельная почасовая.

Есть карьерный рост до менеджера проектов, но это уже все будет зависить от вас

Ваши резюме присылайте на почту [email protected]

Только прошу прежде чем написать раскажите поробнее о работе не поленитесь расказать о себе, и нетолько где учились а с чем работали и что знаете. О прохождении компьютерных курсов и знаний – основы компьютера, MS offise, и подобные писать не утруждайтесь, вы это так должны иметь. А вот знание технологий в веб разработке и на каком уровне ими владеете это указывайте обязательно