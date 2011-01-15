Удалить баг Chrome

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Завершен2 заявки201 просмотр

http://lidomed.com.ua - на этом сайте в шапке отходит кнопка в поиске в Google Chrome, Safari.

14 лет назад
apexis
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Doc_007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сделал работу очень быстро и недорого, отличный исполнитель!
Четкое задание, оплата - что еще нужно фрилансеру. Рекомендую, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Doc_007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад