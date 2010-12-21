Проверить на взлом сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок223 просмотра

Всем привет!

Нужно найти уязвимости сайта, а также дать мне подробный отчет о них, и способах их устранения.

Урл сайта дам только выбранному исполнителю. Скрипт сайта довольно простой.

Нужен только опытный спец за адекватную цену)!!

Пишем цену и сроки.

14 лет назад
kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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