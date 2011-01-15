Удалить вирус с сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок216 просмотров

Необходимо удалить с сайта вредоносный код и провести мероприятия по защите сайта на dle от заражания вирусами.

DLE
14 лет назад
shupaul
Павел 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Сергей отлично и быстро сработал. Сделал все что было нужно и еще помог с исправлением других ошибок. Очень приятно работать с таким человеком. Спасибо.
Очень рад работать с таким заказчиком! Четко поставленое ТЗ и ясно чего хочет.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад