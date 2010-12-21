Очистить 2 сайта от вирусов

Добрый вечер, на двух сайтах сидят вирусы, нужно их убрать

avalife.ru

tchest.org

с меня: напишу отличный отзыв и гарантирую опалту сразу же после выполнения задания

с вас: нужно убрать вирусы!!! Не просто написайть "я убрал" и на след день они опять на сайтах, а убрать навсегда.

Пишите предложения с вамими ценами, договоримся