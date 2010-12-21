Всем привет. Есть сайт :olda.com.ua. Мне кажется что над сайтом еще надо работать и по дизайну и по продвижению. Ваши предложения.
Очистить 2 сайта от вирусов
Добрый вечер, на двух сайтах сидят вирусы, нужно их убрать
с меня: напишу отличный отзыв и гарантирую опалту сразу же после выполнения задания
с вас: нужно убрать вирусы!!! Не просто написайть "я убрал" и на след день они опять на сайтах, а убрать навсегда.
Пишите предложения с вамими ценами, договоримся
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