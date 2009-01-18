shupaul

Павел Шульгин shupaul

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$150
10 баллов
9 лет назад
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Четкое ТЗ, своевременная оплата!
Хорошая качественная верстка. Рекомендую.
Ответный отзыв
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Удалить вирус с сайта на DLE
Очень рад работать с таким заказчиком! Четко поставленое ТЗ и ясно чего хочет.
Сергей отлично и быстро сработал. Сделал все что было нужно и еще помог с исправлением других ошибок. Очень приятно работать с таким человеком. Спасибо.
Ответный отзыв
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Шапка для DLE сайта
Оперативная оплата. Профессиональный подход к ведению дел. Доволен. 10 баллов!
Отличный креативный подход к делу, быстрая и качественная реализация, рекомендую
Ответный отзыв