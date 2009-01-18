Сверстать магазин из готового дизайна, установить на WebAsyst Shop-Script, слайдер. Макет по запросу. Указывайте примерную стоимость.
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо сделать тему (дизайн+верстка) для интернет-магазина настольных игр на WebAsyst 3 Shop-Script Требования: валидный код, блочная верстка, кроссбраузерностьДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по DLE и MySQL для оптимизации сайта и удалении некорректных запросов к базе данных. Подробнее в личку.Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать несложный легкий дизайн и сверстать шаблон для DLE 9.2 для фан-сайта онлайн игры World Of Tanks. Прошу указывать цену вопроса.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо удалить с сайта вредоносный код и провести мероприятия по защите сайта на dle от заражания вирусами.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать шапку для варезника allfile.orgДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Есть блог на тему "Работа в интернете". Необходимо сделать новый дизайн и сверстать тему для WordpressДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $140
Здравствуйте! Необходимо сверстать из готового макета (в .psd) шаблон для joomla 1.5 + сделать модуль для отправки заказа (типа как вызов замерщика на сайте victory.ru)Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать русскую версию итальянского сайта http://www.cir-ambiente.it на Joomla. Перевод и фотоматериалы обеспечиваю. Бюджет небольшой. Прошу писать сроки выполнения и бюджет.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт15 лет назад