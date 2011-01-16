Тестирование интернет-магазина на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен4 заявки186 просмотров

Протестировать ИМ на юзабилити, работу, соответствие ТЗ, уязвимости. Дать рекомендации.

Joomla
14 лет назад
AlexNN2010
Алексей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pel0tkin
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Глеб сделал все быстро, наглядно, доходчиво. Выдал развернутый отчет о том, что необходимо сделать для лучшей работы магазина. Рекомендую!
Проведен аудит. Даны советы и рекомендации. Оплата получена в срок!

Заявки фрилансеров

pel0tkin
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад