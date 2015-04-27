Юзабилити для интернет-магазина

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен1 заявка130 просмотров

Требуется провести юзабилити для интернет-магазина.

10 лет назад
Ruslan0705
Руслан 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
25 минут назад
10 лет назад
$71
3 дня
Буду краток, все было четко, быстро и по делу, не смотря на то, что со моей стороны были небольшие заминки по времени. Рекомендую.
состоялось результативное сотрудничество, никаких проблем с оплатой, приятный в общении заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
25 минут назад
10 лет назад

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