Нужно сделать подробный письменный анализ сайта (юзабилити) omsk.classclinic.ru

По расположению элементов, что нужно изменить, что убрать, что добавить. По размеру кнопок и дизайну.

Наша цель — максимально повысить юзабилити сайта, сделать удобный сайт для посетителей. Чтобы повысить количество обращений в клинику (онлайн на сайте или по телефону).

Дедлайн — 8 мая до 14:00 МСК

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